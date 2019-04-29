شاهد.. هيثم فاروق ينتقد أسعار تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا

انتقد هيثم فاروق نجم الزمالك الأسبق أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر، خلال بطولة كأس الامم الافريقية المقبلة. وقال فاروق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "المشجع الحقيقي اللي حيشجع مصر من قلبه لا يملك 200 جنيه علشان يدفعها تمن التواصل الإجتماعي "تويتر": "المشجع الحقيقي اللي حيشجع مصر من قلبه لا يملك 200 جنيه علشان يدفعها تمنلتذكرة مباراة ،حقيقة". وحددت اللجنة المنظمة 100 جنيه مصري كسعر لتذكرة الدرجة الثالثة في المباريات التي لا يكون فيها المنتخب المصري طرفا، و300 جنيه مصري للدرجة الثانية و500 جنيه مصري للدرجة الأولى.

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