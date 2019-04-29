علاء نبيل: ارتفاع أسعار تذاكر أمم إفريقيا لن يؤثر على الحضور في مباريات مصر

قال علاء نبيل مدرب منتخب مصر الأسبق أن اسعار تذاكر مباريات أمم إفريقيا التي أعلنت عنها اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية مبالغ فيها بعض الشيء ولا تتناسب مع القاعدة العريضة من جماهير الكرة في مصر.

وأضاف نبيل في تصريحات للوفد أنه برغم ارتفاع أسعار التذاكر إلا أنها لن تؤثر على الحضور الجماهيري في مباريات منتخب مصر فالجماهير ستقبل على مباريات

المنتخب بصرف النظر عن قيمة التذكرة، ولكن قد تؤثر على الشكل العام في المباريات الأخري بالبطولة والتي لن يكون منتخب مصر طرفا فيها.

وحددت اللجنة المنظمة 100 جنيه مصري كسعر لتذكرة الدرجة الثالثة في المباريات التي لا يكون فيها المنتخب المصري طرفا، و300 جنيه مصري للدرجة الثانية و500 جنيه مصري

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للدرجة الأولى.

ويستطيع الجمهور بهذه التذكرة مشاهدة مباراتين في الملعب نفسه. فعلى سبيل المثال يمكن للمشاهد شراء تذكرة واحدة يحضر بها مباراتي المغرب وكوت ديفوار، وجنوب إفريقيا وناميبيا يوم 28 يونيو في استاد السلام.

أما فيما يخص أسعار تذاكر مباريات مصر حددت اللجنة 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة و400 جنيه للدرجة الثانية و600 جنيه للدرجة الأولى و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية.

ونسقت اللجنة المنظمة ملف أسعار التذاكر مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تمهيدا لطرحها للجماهير.