حكم نهائي الشامبيونزليج 2014 يدير مواجهة ليفربول وبرشلونة

اعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم عن حكم مواجهة برشلونة وليفربول، المقررة الأربعاء المقبل، على ملعب الكامب نو، في نصف نهائي دوري أبطال اوروبا. وقرر الاتحاد الأوروبي تعيين الحكم الهولندي بيورن كويبرس لإدارة مباراة برشلونة وليفربول، والذي أدار 25 مباراة فى الموسم الحالى فى جميع البطولات، من بينها 4 مباريات فى دورى الأبطال. وسبق وأن أدار الحكم الهولندي نهائي دوري الابطال 2014بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد، وكذلك نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي بين الأتلتيكو ومارسيليا.

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