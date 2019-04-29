مرتضى منصور يتابع احتفالات شم النسيم في الزمالك

حرص مرتضي منصور، رئيس الزمالك، على التواجد في مقر النادي، للإشراف بنفسه على الاستعدادات الخاصة بالاحتفال بعيد شم النسيم، والحديث مع أعضاءالجمعية العمومية.
وتوافد على مقر الزمالك، من الصباح الباكر عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، للاحتفال
وقام العديد من الأعضاء بالتقاط الصور التذكارية مع مرتضي منصور، وتوجيه الشكر له على التنظيم الجيد.
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