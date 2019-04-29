لوكاس مورا: توتنهام قادر على تخطي أياكس في دوري أبطال أوروبا

أكد لوكاس مورا لاعب توتنهام الإنجليزي، أن فريقه تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال اوروبا عن جدارة واستحقاق، والأمر لم يكن من قبيل المصادفة.
وقال مورا خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أياكس غداً الثلاثاء في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا: "تأهلنا إلى نصف نهائيالبطولة كان مستحقا، وسنؤدي بقوة أمام أياكس من أجل بلوغ المباراة النهائية".
وأردف: "تابعت لقاء أياكس ويوفنتوس، والفريق الهولندي جيد ويملك العديد من اللاعبين الخطرين والمميزين بالسرعات العالية، ولذلك ستكون مواجهتنا معهم صعبة ولكننا
وعن غياب هيونج سون مين للإيقاف أشار: "بالتأكيد غيابه مؤثر فهو لاعب جيد للغاية وهام بالنسبة لنا، ولكننا نملك لاعبين رائعين يستطيعون تعويضه، وسنقدم جميعاً أفضل ما لدينا".
واختتم "يجب أن نخوض مباراتي نصف النهائي أمام أياكس بنفس القوة التي واجهنا بها مانشستر سيتي في الدور السابق، فهذا ما نحتاجه من أجل العبور للمباراة النهائية".
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