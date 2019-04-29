رياضة | ليفربول يتلقى أخبارا سارة قبل مواجهة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يتلقى أخبارا سارة قبل مواجهة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي التصريح الطبي وأصبح قادراً على المشاركة في تدريبات فريقه بداية من غداً الثلاثاء وفي حالة نجاحه وإستعاده لياقته البدنية سيصبح متاح للعب ضد برشلونة يوم الأربعاء بصورة أساسية.

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وأكدت صحيفة "ميرور" البريطانية أن البرازيلي رويبرتو فيرمينو يسابق الزمن من أجل اللحاق بالمباراة والتعافي من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة القليلة الماضية حيث أنه من المتوقع مشاركته في تدريبات الريدز يوم غد الثلاثاء استعداداً للقاء البلوجرانا.

وكان فيرمينو قد تعرض لإصابة قوية أبعدته عن المشاركة في مباراة فريقه ضد هدرسفيلد تاون والتي فاز بها الريدز بخماسية نظيفة في البريميرليج وشارك بدلاً منه المهاجم الإنجليزي دانييل ستوريدج.