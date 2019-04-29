رياضة | بسبب واقعة الحكم.. غارب يشكو منطقة البحر الأحمر لاتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب واقعة الحكم.. غارب يشكو منطقة البحر الأحمر لاتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم مجلس إدارة نادي العاملين بغارب برئاسة محمد القبور، بشكوى رسميًا إلى لجنة المسابقات الرئيسة بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد مجلس إدارة منطقة البحر الأحمر، برئاسة صلاح رمضان، اعتراضًا على إسناد الأخير مباراة الدور قبل النهائي أمام فريق العربان، لحكم غير مقيد بكشوف الاتحاد، وساقط كوبر، فضلاً عن كون طاقم الحكم المساعد أحد أبناء الغردقة، وهذا وفق ما جاء بخطاب نادي العاملين، الذي تم إرساله للاتحاد.

وقال شاذلي بلوظة، عضو مجلس إدارة نادي العاملين بغارب، إن المجلس أرسل صباح اليوم مذكرة تظلم للجنة المسابقات الرئيسية، لإخطار اللجنة بكل ما حدث في لقاء الفريق أمام العربان، بالدور قبل النهائي لدوري قطاعات 2001، موضحًا أن فريقه تعرض لظلم بين خلال هذا اللقاء.

وأضاف في تصريح خاص لـ”الخليج 365 الرياضي”، أن قرارات حكم اللقاء أحمد محمود نجدي، الشهير بـ”عبد الجبار” من منطقة البحرالأحمر، بمعاونة مساعدين من الغردقة، أغلبها كانت خاطئة، على حد قوله، والتي أثارت غضب لاعبي العاملين.

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نادي العاملين بغارب

وتابع: “القرارات تسببت أيضًا في مطالبة الجهاز الفني للاعبين بالانسحاب من المباراة قبل انتهاء الوقت الأصلي، أمام أعين أعضاء مجلس إدارة المنطقة”، متسائلًا: “كيف يكلف طاقم حكم من الغردقة لمباراة فاصلة طرفاها من مدينة الغردقة؟!”.

وتأهل نادي العربان ونظيره ردقة، للمباراة النهائية لدوري القطاعات لأندية جنوب الصعيد مواليد 2001.