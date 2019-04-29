رياضة | رياح التغيير تتواصل ببني سويف قبل الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رياح التغيير تتواصل ببني سويف قبل الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسؤولو نادى بنى سويف الرياضى برئاسة المحاسب على محمد سليم على العديد من الأسماء وذلك بتشكيل الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول والذى يقوده حسن موسي لاعب طلائع الجيش السابق والذى تولى المنصب خلفا لمحمد يوسف المدير الفنى السابق والذى رحل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم المنتهى.

وعلم "الفحر الرياضى" أنه تم الاستقرار على تصعيد أسامة عبد العزيز المدرب العام بفريق بنى سويف 1997 لينضم للعمل بالجهاز الفنى للفريق الأول كما تم الاستقرار على الإبقاء على الثنائى حاتم الشرقاوى وحسام جابر أعضاء الجهاز الطبي بجانب أحمد ماهر المدير الإدارى وعلى جاد مسؤل القيد بالفريق كما يستمر سيد شلبي بمنصبه كمدرب لحراس المرمى .

كما علم "الخليج 365 الرياضي" بإتخاذ مجلس إدارة قرارا بتعيين ياسر التونى كمدير للكرة وذلك بدلا من وائل حبيب مدير الكرة السابق والذى رحل عن نادى بنى سويف الرياضى بالفترة الماضية عقب تقدمه باعتذار عن استكمال المهمة .

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واحتل بنى سويف المركز الثانى بالموسم المنتهى برصيد 50 نقطة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .