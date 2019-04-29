رياضة | أبو عوف: لاعبو المالية معدنهم أصيل وأعدهم بصرف مستحقاتهم.. والنوايا السليمة السبب في الصعود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو عوف: لاعبو المالية معدنهم أصيل وأعدهم بصرف مستحقاتهم.. والنوايا السليمة السبب في الصعود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب "جلال أبو عوف" رئيس مجلس إدارة نادي مالية كفر الزيات، عن سعادته بالصعود لدوري الممتاز ب، بعد تخطي نادي السكة الحديد بهدفين مقابل هدف، بالجولة قبل الأخيرة بدورة الترقي للقسم الثالث 'المجموعة الثانية'.

وقال "عوف" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، إن نادي المالية يمتلك لاعبين معدنهم 'أصيل' ورجال بمعني الكلمة، مخلصون تحملوا ظروف صعبة من قلة إمكانيات وماديات، ومساعدات بأقل شئ، شاكرا الله عز وچل بأنه رزق الفريق لاعبين مثل هؤلاء، وتابع بأن الجميع كان علي قلب رجل واحد، إذا حصلوا علي مقابل أو لا، كانوا لا يبخلوا علي الفريق بنقطة عرق واحدة.

وأشار إلي أن الفريق كان يشارك في مجموعة صعبة في الدرجة الثالثة، استطاع أن يصعد للترقي بأقل الإمكانيات المتاحة لهم، وشارك في دورة ترقي تضم فرق كبيرة، نجح في اقتناص أولي بطاقات التأهل بعد تعب ومجهود كبير، وأكد علي أن هذا بسبب "النوايا" السليمة، والإخلاص في العمل، وأن الجميع كان علي قلب رجل واحد، وكانوا تحت شعار واحد وهو "الصعود".

وعد "أبو عوف" بصرف جميع مستحقات اللاعبين المتأخرة، كما وعد جماهير مالية كفر الزيات، بإستمرار الفريق في الممتاز ب، وقال "مش هيحصل تاني إن نادي المالية ينزل"، وصرح بأنه سيتم تدعيم صفوف الفريق بمراكز قليلة، لأنه يمتلك لاعبين جيدة.

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وطالب من خلال الخليج 365 الرياضي، بأن يتم النظر لفريق الكرة من الشركة، بعد تحقيق هذا الإنجاز الكبير، بأن يتم صرف في حدود 5 مليون جنيه لدعم الفريق، أو طرح النادي للإستثمار، وأكمل "أبو عوف" بأنه حصل علي وعد من "عبدالعال البنا" رئيس الشركة الحالي، بالتعاون مع الفريق وتوفير كافة الإحتياجات للموسم المقبل.

ووجه الشكر لكل جماهير كفر الزيات التي كانت خلف الفريق في أصعب الأوقات، ولكل الداعمين للفريق من محافظات مثل بورسعيد والمنوفية والغربية.

كما شكر كل من حمادة عبدالله المدير الفني السابق للمالية الذي استقال قبل نهاية الدوري ب 5 جولات، وأيضا الجهاز الفني الحالي للفريق بقيادة "أيمن مجدي" أبن النادي، والجهاز الفني الإداري والطبي والعاملين، ومجلس إدارة نادي المالية.

وفي نفس السياق قال عم "إسماعيل" كبير مشجعي الفريق، بأن "جلال أبو عوف" رئيس مجلس إدارة النادي، كان له دور كبير في إستمرار اللاعبين في الفريق بعد إنقطاعهم أكثر من مرة عن التدريبات بسبب المستحقات المتأخرة، حيث كان ينفق من جيبه الخاص علي اللاعبين، "لولاه لتجمد النشاط هذا الموسم" بهذه الكلمات ختم المشجع المالياوي حديثه مع الخليج 365 الرياضي.