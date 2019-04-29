رياضة | مانشستر يونايتد يحدد بديل ديبالا في الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يحدد بديل ديبالا في الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مسئولو فريق يوفنتوس الإيطالي بديل اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم الفريق، وذلك في حال بيعه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة ‏توتو سبورت، إن في حالة بيع الأرجنتيني ''باولو ديبالا''، فإن يوفنتوس يرى أن البديل المناسب هو لاعب مانشستر يونايتد ''خوان ماتا''.

وبدأ فريق يوفنتوس في التفاوض مع إدارة فريق مانشستر يونايتد، من أجل معرفة موقف ماتا مع الفريق الإنجليزي خلال الموسم القادم، وإمكانية الاستفادة من خدمات اللاعب.