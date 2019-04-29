رياضة | المنيا لكرة الصالات يقترب من الصعود للممتاز "أ" بعد هزيمة وراق العرب بعقر داره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنيا لكرة الصالات يقترب من الصعود للممتاز "أ" بعد هزيمة وراق العرب بعقر داره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب فريق كرة الصالات بنادي المنيا من الصعود للدوري الممتاز " أ" وحقق فوزا غاليا اليوم الاثنين، على فريق وراق العرب، ضمن مباريات دوري الترقي المؤهلة للدوري الممتاز ( أ ).

وحصد لاعبو المنيا النقاط الثلاثة بعد ان قدموا أداء قوي خلال المباراة التي أقيمت على صالة ميت عقبة بالقاهرة، ليرفع رصيده الى 6 نقاط في الصدارة، بينما يتوقف رصيد وراق العرب وفريق كهرباء القاهرة عند نقطة وحيدة لكل منهم.

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أحرز رباعية المنيا كل من : علاء دونجا ( هدفين) و همام ذا النون ( هدف )، وابراهيم بلانكو (هدف) .

ويحتاج فريق المنيا للفوز في مباراة وحيدة من المبارتين المتبقيتين لحسن الصعود للدوري الممتاز ( أ ) .

ويضم الجهاز الفني للمنيا كل من: سامح علي مديرًا فنيًا، ياسين محمد مدرب عام، ياسر مصطفى، مدير الجهاز الفني، و رضا أحمد مدير إداري، بينما يتولى ا. هاني صدقي عضو مجلس الادارة مهمة الاشراف على الفريق.