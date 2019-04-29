رياضة | ترقى القسم الثالث.. الزهراء يتوجه لأسوان لمواجهة الشمس

غادرت ظهر اليوم الاثنين، بعثة مركز شباب الزهراء، متوجهة الي مدينة أسوان، للمبيت استعدادا لمواجهة، فريق نادي الشمس، في إياب دوري الترقي لدوري القسم الثالث، والتي يستضيفها ملعب مركز شباب بدر، بمدينة أسوان.

وحرص الجهاز الفني للفريق، على اصطحاب جميع لاعبي الفريق والجهاز الفني، أملا في تحقيق نتيجة إيجابية، تؤكد تأهله لدوري القسم الثالث الموسم المقبل، لاسيما وأن نتيجة مباراة الذهاب، تأتي في صالح مركز شباب الزهراء، بعد تحقيقه الفوز بثلاثية نظيفة.

يذكر أن فريق مركز شباب الزهراء، احد الفرق الهابطة من دوري القسم الثالث الموسم الماضي، واستطاع ان يحصل على بطولة القسم الرابع بمنطقة الأقصر هذا الموسم، والتأهل لدوري الترقي للقسم الثالث، وفوزه في مباراة الذهاب بثلاثية على فريق الشمس، ليضع قدما بدوري القسم الثالث، الموسم المقبل.