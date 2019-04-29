رياضة | دفعة قوية للأهلي قبل لقاء الطلائع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفعة قوية للأهلي قبل لقاء الطلائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل رامي ربيعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضمن حسابات الجهاز الفني بقيادة الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، للدفع به بشكل أساسي خلال مواجهة طلائع الجيش، بالدوري العام.

ويأتي استقرار لاسارتي بالإستعانة باللاعب، عقب ظهوره بشكل متميز خلال المران بالفترة السابقة، ونجاحه في صناعة أهداف بالمران، ما جعله يحصد إشادة مديره الفني، قبل مواجهة الفريق العسكري.

ويلتقي الأهلي الجيش، مساء الأربعاء المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.