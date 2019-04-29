رياضة | زيدان يستقر على الراحلين عن الريال .. ويختار هؤلاء للبقاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يستقر على الراحلين عن الريال .. ويختار هؤلاء للبقاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الصحفي الإسباني الشهير ميلتشور رويز، عن أسماء اللاعبين الراحلين عن ريال مدريد في الصيف المقبل وأيضاً اللاعبين الذين استقر المدرب زين الدين زيدان على بقائهم.

وقال الصحفي الإسباني ميلتشور رويز عبر راديو كوبي: "زيدان يريد استمرار كورتوا، كارفاخال، فاران، كروس وهناك شكوك حول مودريتش ومارسيلو".

وتابع: "ليورنتي، فاييخو، سيبايوس، ماريانو، جاريث بيل على أبواب الرحيل، ريجولين أيضاً قد يرحل، كما أن بيل يريد البقاء ولكن النادي سيحاول إيجاد عن نادي للتعاقد معه، كذلك نفس الأمر ينطبق على إيسكو".

وأشارت تقارير صحفية إلى أن زيدان حدد لإدارة ريال مدريد الصفقات التي يريد ضمها في الصيف المقبل مثل نيمار وإيدين هازارد وخاليدو كوليبالي مدافع نابولي ومحمد صلاح وساديو ماني نجمي ليفربول.