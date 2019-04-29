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رياضة | بوتشيتينو: فريق ميسي هو الأقرب لحصد لقب الشامبيونزليج

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتشيتينو: فريق هو الأقرب لحصد لقب الشامبيونزليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب نادي توتنهام، الفريق الأقرب للفوز بلقب هذا العام.

وقال ﺑﻮتشيتينو، في تصريحات صحفية اليوم: "بالنسبة لي لا يوجد فريق مفضل للفوز بدوري الأبطال، لكن أتوقع أن الفريق المفضل هو فريق ليونيل ميسي وهو ".

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وتابع حديثه: "إذا لم يكن الأمر كذلك فستكون هناك فرصة بنسبة 25٪ لكل فريق للفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "كل تركيزنا في الوقت الحالي منصب على أياكس، نحن نعرفهم جيدًا، وندرك أننا ندخل المباراة ونحن نعاني من الضغط".

وتأهل توتنهام إلى دور نصف نهائي دوري الأبطال على حساب مانشستر سيتي وسوف يواجه أياكس بينما على الجانب الآخر سوف يصطدم برشلونة مع .

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