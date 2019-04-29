رياضة | تاكيس يعلن قائمة دجلة لمواجهة المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاكيس يعلن قائمة دجلة لمواجهة المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي وادي دجلة، عن قائمة لاعبيه للدخول في معسكر مغلق اليوم، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي، بالدوري العام.

ويلتقي دجلة المصري البورسعيدي، مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

وضمت قائمة الفريق كلًا من "محمد عبد المنصف وخالد وليد وإسحاق يعقوب وخالد رضا وأسامة العزب ورمزي خالد وحسام عرفات وعمرو صالح ومحمد عبد العاطي ومصطفى طلعت وبوزاس وأيمن عادل ومحمد رضا ومحمد جمال بيبو وإبراهيم عايش ومحمود مرعي وحسين ذكري وأحمد سعيد وإبراهيما مداي وبسام وليد ومحمد اشرف ودودو الجباس".