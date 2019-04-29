رياضة | تصرف غريب من بيل يقربه من الرحيل عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصرف غريب من بيل يقربه من الرحيل عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني خسارة قاسية من رايو فاليكانو يوم أمس الاحد بهدف واحد مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب تيريزا ريفيرو ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

وأكدت صحيفة " ماركا " الإسبانية في تقريرها اليوم أن الويلزي جاريث بيل لم يعود مع زملائه في الحافلة بعد نهاية اللقاء وطلب من النادي الحصول على أذن من أجل التوجه إلى مطار باراخاس من أجل العودة عن طريق طائرة خاصة.

ويعتبر بيل هو الوحيد بين صفوف الريال الذي حصل على الأذن ولم يطلبه غيره من قبل ما ينذر برحيله عن الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وبنهاية الموسم الجاري.

يذكر أن زيدان قد أطلق بعض التصريحات المثيرة بعد المباراة حول مصير اللاعب الويلزي وقال " لا أعلم ما إذا كان جاريث بيل يركز على ريال مدريد أم في شيء آخر ؟ " ويظهر من كلامه عدم وجود نيه للإعتماد عليه الموسم المقبل.