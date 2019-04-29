رياضة | صحيفة إسبانية توجه صدمة كبيرة لبرشلونة قبل لقاء ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة إسبانية توجه صدمة كبيرة لبرشلونة قبل لقاء ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق برشلونة اختبارا صعبا للغاية على ملعبه ووسط جماهير "كامب نو"، أمام ليفربول الإنجليزي، في العاشرة مساء يوم الأربعاء المقبل بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، في وسط أجواء كبيرة تنتظر أن يكون عدد حضور الجماهير الكتالونية المتواجدة في هذا اللقاء أكثر من 90 ألف مشجع.

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وفجرت صحيفة "آس" الإسبانية مفاجأة كبيرة حيث أكدت أن لويس سواريز مهاجم برشلونة هو اللاعب الوحيد الذي لم تتم إراحته في الفترة الماضية.

وذكرت الصحيفة أن الأوروجواياني لعب 4 مباريات آخر أسبوعين، ربما لم يظهر عليه آثار التعب، لكن ضد دفاع قوي بقيادة فان دايك قد نشاهد الإرهاق عليه بوضوح.