رياضة | رسميا.. الإصابة تنهي موسم نجم أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الإصابة تنهي موسم نجم أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكد دينيس سواريز لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي والمعار من برشلونة نهاية موسمه مع الجانرز بسبب التي تعرض في الفترة الماضية.

واشار سواريز لنهاية موسمه مع أرسنال بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوي الفخذ وذلك من خلال رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي بتويتر.

وكتب سواريز على حسابه الرسمي بتويتر أريد أن أبلغ الجميع أنني لن أتمكن من اللعب مرة أخرى هذا الموسم، بسبب الإصابة التي تعرضت لها على مستوي الفخذ.

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واضاف: الإصابة كانت صعبة منذ مباراة باتي بوريسوف في فبراريل ولكنها الآن أجبرتني على التوقف الآن عن التدريب بشكل نهائي

وتابع: بعد الاستشارات الطبية تم التوصل إلى ابتعادي عن المشاركات لأنه لا يمكن مواصلة العلاج جنباً إلى جنب مع ممارسة كرة القدم.

الجدير بالذكر أن سواريز البالغ من العمر 25 عاماً خاض ستة مباريات فقط مع أرسنال منذ انضمامه من برشلونة في شهر يناير الماضي.