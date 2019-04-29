رياضة | مدرب توتنهام يحسم موقف هاري كين النهائي من المشاركة أمام أياكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب توتنهام يحسم موقف هاري كين النهائي من المشاركة أمام أياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ‏ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أن فرصة اللعب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لم تحدث كثيرًا للفريق، وأنه يجب أن يكونوا مستعدين بشكل جيد.

ويواجه فريق توتنهام هوتسبير، منافسه فريق أياكس أمستردام الهولندي غدا الثلاثاء في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب الوايت هارت لين، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وقال بوتشيتينو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : "لديك متسع من الوقت لتسوية أفكارك، ويمكننا دائمًا أن نحقق نتائج أفضل ونحاول دائمًا إيجاد نوعية أفضل وأفكار أفضل، ولكنني أشعر بالفخر بكل ما حققناه، وربما لم نحقق الكأس، ولكن مع المنظور حققنا الكثير".

وأضاف : "‏موسى سيسوكو و يان فيرتونخين عادوا للتدريبات و سيكون لهم فحص غدًا قبل لقاء آياكس، ‏وهاري كين على ما يرام لقد بدأ يركض قليلاً، وإعادة تأهيله جيدة جدًا ولكن لا يمكننا إنشاء أي فكرة قد لا نستطيع تحقيقها، وسنرى ما سيحدث، ولكنه لن يشارك في مباراة الإياب أيضاً".

وتابع ماوريسيو عن آياكس و مدربه ’إيريك تن هاج: "إنهم فريقٌ شاب، ولديهم نمط لعب كبير جدًا، ولقد شاهدتُ ملخصًا لهم ضد يوفنتوس الإيطالي، وكانت التمرير بين اللاعبين بينهم رائع للغاية، وأتعبوا لاعبي يوفنتوس كثيرًا، و(تن هاج) مدرب جيّد و تكتيكاته جدًا رائعة، وستكون المباراة صعبة جدًا".