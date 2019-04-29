رياضة | بيراميدز يفاوض نجم الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يفاوض نجم الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي بيراميدز سبورت برئاسة حسام البدري، في مفاوضات جادة مع أيمن بن محمد ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، للحصول على خدماته بالصيف المقبل.

ويسعى مجلس الإدارة لتوفير متطلبات الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني، لتدعيم مركز الظهير الأيسر والحصول على خدمات بن محمد، في ظل ابتعاد محمد حمدي للتجنيد، والاعتماد على عمر جابر فقط بتلك الجبهة للموسم الحالي.

ويستعد بيراميدز سبورت لمواجهة مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين للدوري المصري الممتاز.