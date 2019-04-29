رياضة | 6 مواجهات مرتقبة تنتظر برشلونة في مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 مواجهات مرتقبة تنتظر برشلونة في مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق الكرة الجميلة القمة الكبيرة والمرتقبة التي تجمع برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي، يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وتتجدد المواجهة بعد ذلك بستة أيام على ملعب الأنفيلد وتحديدا في السادس من مايو المقبل، في مباراة الإياب، في مباراة تشهد صراعا كبيرا من أجل حسم البطاقة المؤهلة لنهائي البطولة الأوروبية.

ومن المقرر أن يخوض برشلونة في شهر مايو 6 مباريات قوية، من بينها مباراتي الريدز و4 مواجهات 3 منها في الليجا، والأخيرة ستكون أمام فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا.