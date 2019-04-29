رياضة | لوكاس مورا يتحدث عن صعوبة مواجهة أياكس بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوكاس مورا يتحدث عن صعوبة مواجهة أياكس بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار اللاعب البرازيلي ‏لوكاس مورا لاعب فريق توتنهام هوتسبير، إن فريقه يعيش ايام غير جيدة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد الخسارة أمام فريق ويست هام يونايتد بهدف نظيف.

ويواجه فريق توتنهام هوتسبير، منافسه فريق اياكس امستردام الهولندي غدا الثلاثاء في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال مورا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة : "إنهم فريق جيد للغاية، ولديهم لاعبون شباب ولاعبون سريعون وخطرون للغاية، وستكون مباراة صعبة للغاية، ولكني أعتقد أننا مستعدون للقيام بعمل جيد".

وتابع عن غياب [هيونج مين سون] : "بالطبع نحنُ سنفتقده ولكن هو لاعب جيد للغاية، ومهم للغاية بالنسبة لنا، وبالطبع سنفتقده ولكن لدينا لاعبون آخرون يمكنهم القيام بعمل ما".