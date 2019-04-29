رياضة | مورينيو يحسم وجهته التدريبية المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يحسم وجهته التدريبية المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وجهته التدريبية المقبلة وذلك بعد إقالته من منصبه خلال الأشهر الماضية في اليونايتد.

وأشارت تقارير إسكتلندية حسب صحيفة ‏سيلتيك ريد، إن جوزيه مورينيو سيكون الموسم القادم مدربًا لـ نادي سيلتيك الأسكتلندي، وان الاتفاق قد تم بين الطرفين في الفترة الأخيرة.

ويرغب فريق سيلتيك بضم المدرب البرتغالي نهاية الموسم الجاري، بدلاً من المدرب الحالي نيل لينون، من أجل العودة إلى منصات التتويج الأوروبية خلال المواسم المقبلة.