رياضة | نجم مانشستر يونايتد يغيب عن بطولة الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر يونايتد يغيب عن بطولة الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض اللاعب الايفواري ايريك بايلي لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، للإصابة خلال مباراة فريقه ضد فريق تشيلسي، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسوف يغيب بايلي عن ما تبقى من الموسم مع مانشستر يونايتد، وأيضاً عن بطولة أمم أفريقيا، وذلك أثر الإصابة التي تعرض لها أمس في مباراة فريقه ضد تشيلسي في ركبته اليمنى.

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ويعد بايلي من العناصر الأساسية في دفاع منتخب كوت ديفوار، والذي سوف يشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، والتي ستقام في مصر بداية من 21 يونيو.