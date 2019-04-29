الملاكم تايسون فيوري برفقة 16 حسناء.. وزوجته تتوعده

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر البريطاني تايسون فيوري، بطل العالم السابق في الملاكمة، في صورة تجمعه مع 16 حسناء من إحدى فرق التشجيع الراقصة الشهيرة في بريطانيا.

الملاكم البالغ من العمر 30 عاما، نشر الصورة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، مع فريق حسناوات “مانا” وهو فريق تشجيع شهير في المملكة المتحدة “Mana Cheerleaders Dance Team”.

تايسون فيوري أرفق الصورة بعبارة قال فيها: “ليلة مع الجميلات” ووضع العديد من قلوب الحب كـ”إيموشن”.. إلى أن زوجته علقت فورا على الصورة قائلة: “صورة جميلة يا صغيري”.

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وبعد تعليق الزوجة الذي لا يخلو من الوعيد المبطن، انهالت التعليقات الطريفة التي تنصح فيوري بعدم العودة إلى المنزل، أو تتوقع عدد اللكمات التي سيتعرض لها لحظة لقائهما القادم.

فيوري من المنتظر أن يلتقي مع الألماني توم شوارز البالغ من العمر 24 عاما في الـ15 من يونيو المقبل في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، وهذا النزال الثاني للملاكم البريطاني، بطل العالم السابق في الوزن الثقيل، بعد عودته لحلبات الملاكمة إثر إيقاف دام أكثر من عامين بسبب المنشطات.

يشار إلى أن فيوري لم يتعرض لأي هزيمة خلال مسيرته التي حقق فيها 27 انتصارا وتعادلا وحيدا كان في أواخر العام الماضي أمام الأمريكي، ديونتاي وايلدر، بطل العالم حسب مجلس الملاكمة العالمي.