انت الان تتابع تفاصيل خبر لماذا "تتخوف" جماهير برشلونة من حَكم مباراة ليفربول؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 29 أبريل 2019 06:52 مساءً - أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الاثنين، مهمة إدارة مباراة برشلونة الإسباني وضيفه ليفربول الإنجليزي، في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، إلى الحكم الهولندي بيورن كويبرس.

ويحتضن ملعب "كامب نو"، مساء الأربعاء المقبل، قمة كروية من العيار الثقيل بين رفاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزملاء "الملك" المصري محمد صلاح.

ويمتلك الحكم الهولندي صاحب الـ46 ربيعاً سيرة حافلة بإدارة المباريات الكبيرة في القارة العجوز؛ إذ أدار سابقاً نهائي دوري الأبطال الذي فاز فيه ريال مدريد على جاره اللدود أتلتيكو بنتيجة (4-1) في العاصمة البرتغالية لشبونة عام 2014.

كما أدار نهائي النسخة الماضية من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بين ناديي أتلتيكو مدريد ومرسيليا الفرنسي، وعرف تتويج "الروخي بلانكوس" بالكأس القارية.

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أما على صعيد لقاءات برشلونة التي أدارها كويبرس في المحافل القارية، فقد نجح "البارسا" في الفوز بمواجهتين فقط من أصل 7، مقابل التعادل في 4 مباريات، إضافة إلى الخسارة في مباراة وحيدة، وهو ما يثير قلق جماهير الفريق الكتالوني.

في الجهة المقابلة، أدار الهولندي 5 مباريات سابقة لليفربول آخرها مواجهة هوفنهايم الألماني في النسخة الماضية من دوري الأبطال، وانتهت بفوز "الريدز" (2-1)، وهو أحد الانتصارات الأربعة التي حققها الفريق الإنجليزي مع كويبرس، مقابل التعادل في مناسبة وحيدة.

في ذات السياق، سيتولى الحكم الإسباني ماثيو لاهوز مهمة إدارة المباراة الثانية من "المربع الذهبي" بين توتنهام هوتسبير الإنجليزي وضيفه أياكس أمستردام الهولندي.

تجدر الإشارة إلى أن مراقبين يرشحون المتأهل من مباراة "البلوغرانا" و"الريدز" للظفر بـ"ذات الأذنين"، التي هيمن عليها ريال مدريد في النسخ الثلاث الأخيرة.