انت الان تتابع تفاصيل خبر "قطر 11".. لاعبو السد يهيمنون على تشكيلة "الأفضل" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 29 أبريل 2019 06:52 مساءً - هيمن لاعبو نادي السد على التشكيلة المثالية للموسم الكروي (2018-2019)، والتي أعلنتها الرابطة القطرية للاعبين، في احتفال رياضي كبير أقيم مساء الأحد.

وتُوِّج "الزعيم" بطلاً للدوري القطري للمرة الـ14 في تاريخه بأرقام قياسية، في حين وصلت بطولة كأس أمير قطر، التي تُوصف بـ"أغلى الكؤوس"، إلى الدور ربع النهائي.

ونال لاعبو السد نصيب الأسد من تشكيلة الأفضل لهذا الموسم بوجود 7 لاعبين دفعة واحدة، وهنا يدور الحديث حول الحارس سعد الشيب، وثلاثي الدفاع: خوخي بوعلام وحامد إسماعيل وعبد الكريم حسن، إضافة إلى ثلاثي الهجوم: حسن الهيدوس، وأكرم عفيف، والجزائري بغداد بونجاح.

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وحضر الدحيل، وصيف دوري نجوم قطر، بلاعبَين: كريم بوضياف وبسام الراوي، فضلاً عن لاعبَي وسط الغرافة والريان: عبد العزيز حاتم، ورودريغو تاباتا.

وجاء اختيار تشكيلة "قطر 11" بناء على تصويت شارك فيه جميع لاعبي الدرجتين الأولى والثانية في قطر.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد القطري لكرة القدم سوف يكشف عن جوائز الأفضل لهذا الموسم، أواخر الشهر الجاري، بعد إعلانه في وقت سابق، القوائم النهائية للمرشحِين لنيل جوائز "أفضل لاعب" و"أفضل مدرب" و"أفصل لاعب شاب".