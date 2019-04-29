شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحقق الزمالك إيابًا بعد الفوز في ملعبه بهدف نظيف في تاريخه الأفريقي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتصار مقلق حققه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على حساب النجم الساحلي التونسي، بهدف دون رد، بذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية الأفريقية 2018-2019، بملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويخشى الزمالك وداع السباق الأفريقي في لقاء العودة بمدينة سوسة التونسية الأسبوع المقبل، في حالة الخسارة بفارق أكثر من هدف.

الزمالك سبق وأن حقق نتيجة الفوز (1-0) بملعبه في ذهاب دور إقصائي يلعب بنظام الذهاب والعودة في عدة مناسبات بتاريخه الأفريقي، هيا بنا نتعرف ماذا كان يحقق بطل مصر في لقاء الإياب.

المرة الأولى التي اكتفى خلالها الزمالك بالفوز بملعبه بهدف دون رد في ذهاب دور إقصائي من بطولات الأندية الأفريقية كان في ذهاب نصف نهائي أفريقيا للأندية البطلة عام 1985 أمام الجيش الملكي الغربي، وخسر الزمالك بهدف في لقاء العودة بالمغرب واحتكم الفريقان لركلات الترجيح وتأهل بطل المغرب للنهائي.

Advertisements

المرة الثانية كانت في ذهاب ربع نهائي أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1994 بالفوز في القاهرة بالذهاب بهدف دون رد على حساب سوجارا الجابوني، وتعادل الزمالك في لقاء العودة بالجابون بنتيجة 2-2 وحسم بطاقة الترشح لنصف النهائي.

دور الـ 32 لكأس الاتحاد الأفريقي 2001 يحقق الزمالك الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف في القاهرة بمباراة الذهاب، ويعود ليكرر فوزه على بطل السودان بالخرطوم بهدف دون رد أيضاً ويتأهل لدور الـ 16.

وفي ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي 2001 أيضاً يكتفي الزمالك بالفوز على الأفريقي التونسي ذهاباً بالقاهرة بهدف وحيد لحسام حسن، وفي لقاء العودة بالمنزة يخسر بطل مصر بنتيجة (3-1) في الوقت القاتل ويودع المسابقة.

دور الـ 16 لدوري أبطال أفريقيا 2011 ينتصر الزمالك على ضيفه أفريكا سبورت الإيفواري بهدف وحيد في القاهرة بالذهاب، ويخسر بنتيجة 2-1 في الإياب بكوت ديفوار، ولكن بطل مصر يتأهل باحتساب قاعدة الهدف بهدفين خارج الديار بعد التساوي في النتيجة.

في دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا 2013 يحقق الزمالك فوزاً شاقاً على فيتا كلوب الكونغولي بمبارة الذهاب ببرج العرب بالإسكندرية بهدف نظيف لأحمد جعفر، ولكن يصمد أصحاب الرداء الأبيض في لقاء كينشاسا ويحققون تعادل سلبي يمنحهم بطاقة الترشح لثمن النهائي.