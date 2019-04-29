اخبار الدوري المصري اليوم الاثنين 29-4-2019 عن مشاركة الإسماعيلى والاتحاد والمصرى للبطولة العربية...

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جدة - عمرو شويل اخبار الدوري المصري اليوم الاثنين 29-4-2019 رشح مجلس إدارة اتحاد الكرة أندية الإسماعيلي والاتحاد السكندري والمصري للمشاركة فى النسخة المقبلة للبطولة العربية، وذلك بعد رفض المجلس السماح للأندية بالمشاركة في أكثر من بطولة خارجية في الموسم المقبل، وذلك لعدم تكرار أزمة موسم 2018/2019. رشح مجلس إدارة اتحاد الكرة أندية الإسماعيلي والاتحاد السكندري والمصري للمشاركة فى النسخة المقبلة للبطولة العربية، وذلك بعد رفض المجلس السماح للأندية بالمشاركة في أكثر من بطولة خارجية في الموسم المقبل، وذلك لعدم تكرار أزمة موسم 2018/2019.

اخبار الدوري المصري اليوم اخبار الدوري المصري اليوم الاثنين 29-4-2019 هاجم فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، لجنة الحكام فى اتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، مؤكداً أن تراجع مستوى الحكام سبب رئيسى فى ضياع النقاط من فريقه موسم 2018/2019 والصراع من أجل البقاء فى الممتاز. هاجم فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، لجنة الحكام فى اتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، مؤكداً أن تراجع مستوى الحكام سبب رئيسى فى ضياع النقاط من فريقه موسم 2018/2019 والصراع من أجل البقاء فى الممتاز. Advertisements

اخبار الدوري المصري اليوم اخبار الدوري المصري اليوم الاثنين 29-4-2019 أسند إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة النادي الاسماعيلي، إدارة مباراة الدراويش ضد حرس الحدود فنياً، للمدرب العام للفريق محمود جابر، المقرر اقامتها على ملعب جهاز أسند إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة النادي الاسماعيلي، إدارة مباراة الدراويش ضد حرس الحدود فنياً، للمدرب العام للفريق محمود جابر، المقرر اقامتها على ملعب جهاز الرياضة العسكرى، غداً الثلاثاء، نظراً لإيقاف البلجيكى سيدومير، المدير الفني للفريق الأصفر، واحالته للتحقيق لتصريحاته العنيفة تجاة إدارة النادي .

اخبار الدوري المصري اليوم اخبار الدوري المصري اليوم الاثنين 29-4-2019 اقتراب فاروق جعفر من تولى الادارة الفنية لنادي الترسانة فى دوري الدرجة الثانية "الممتاز ب"، وذلك بعد المفاوضات الجادة التى دارت بين مجلس إدارة نادى الترسانة ونجم الزمالك الأسبق من أجل تولى مسئولية الفريق الأول خلفا لأحمد كشرى نجم الأهلى الأسبق . اقتراب فاروق جعفر من تولى الادارة الفنية لنادي الترسانة فى دوري الدرجة الثانية "الممتاز ب"، وذلك بعد المفاوضات الجادة التى دارت بين مجلس إدارة نادى الترسانة ونجم الزمالك الأسبق من أجل تولى مسئولية الفريق الأول خلفا لأحمد كشرى نجم الأهلى الأسبق .

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