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جدة - عمرو شويل المقاصة ضد بيراميدز .. أحمد عادل عبد المنعم يغيب عن قائمة الفريق الفيومي
استدعى جمال عمر القائم بمهام المدير الفني لفريق مصر للمقاصة 20 لاعبًا، للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم الاثنين، لخوض مباراة بيراميدز.
المقاصة ضد بيراميدز
ويلتقى المقاصة ضد بيراميدز فى المباراة التى ستقام في الثامنة مساء، غدا الثلاثاء، على ستاد المقاولون العرب في الاسبوع 31 بالدوري.
المقاصة ضد بيراميدز
وضمت القائمة كل من: "محمد كوكو – بلتاجي سمير في حراسة المرمي أحمد عبد العزيز مودي – محمد دبش – أسامة جلال – عاصم سعيد – عصام صبحي – محمد دسوقي – أحمد محسن – هاني سعيد – خالد الشيخ – صلاح عاشور – ميدو جابر – مصطفى شبيطة – محمد رمضان – أحمد جمال – باولن فوافي – شيميلس بيكلي – جون أنطوى – رجب عمران".
المقاصة ضد بيراميدز
وكشفت القائمة عن استبعاد أحمد عادل عبد المنعم الحارس الأساسي للإصابة، ومحمد توني للإنذار الثالث.
ترتيب الدوري المصريويحتل المقاصة المركز السادس بجدول المسابقة برصيد 41 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الأول برصيد 63 نقطة.
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