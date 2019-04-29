شكرا لقرائتكم عملية جراحية ناجحة لخضيرة بعد 4 أشهر من الألم المتواصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، يوم الاثنين، أن لاعب خط وسطه سامي خضيرة خضع لعملية جراحية ناجحة في الركبة في عيادة ألمانية.

وأوضح النادي أن خضيرة "32 عاما" أجرى الجراحة في الركبة اليمنى في مدينة أوغسبورغ الألمانية، وقد اتخذ قرار الخضوع لجراحة بعد أربعة أشهر من الألم المتواصل، وأشار النادي إلى أن خضيرة بصدد بدء برنامج إعادة التأهيل على الفور.

وكان خضيرة، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل، قد انضم إلى يوفنتوس قادماً من ريال مدريد الإسباني في 2015، وتوج مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي لأربعة مواسم متتالية، وذلك ضمن الرقم القياسي للفريق الذي حسم في 20 أبريل الجاري لقب الدوري للموسم الثامن على التوالي، وذلك قبل خمس مراحل من نهاية المسابقة.

وواجه خضيرة العديد من الكبوات في الموسم الجاري ولم يشارك سوى في عشر مباريات بالدوري، حيث عانى من إصابات عضلية وكذلك في الكاحل والركبة، كما غاب لمدة شهر بعد أن تبين معاناته من عدم انتظام في ضربات القلب، في أواخر فبراير الماضي.