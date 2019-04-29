شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة المقاصة استعدادا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار جمال عمر، المدير الفنى لفريق مصر للمقاصة، 20 لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم الاثنين، استعدادا لمباراة بيراميدز، المقرر إقامتها فى الثامنة مساء غد الثلاثاء، على استاد المقاولون العرب فى الأسبوع 31 بالدوري.

وضمت القائمة كلا من: محمد كوكو – بلتاجي سمير في حراسة المرمي، أحمد عبد العزيز مودي – محمد دبش – أسامة جلال – عاصم سعيد – عصام صبحي – محمد دسوقي – أحمد محسن – هاني سعيد – خالد الشيخ – صلاح عاشور – ميدو جابر – مصطفى شبيطة – محمد رمضان – أحمد جمال – باولن فوافي – شيميلس بيكلي – جون أنطوى – رجب عمران.

ويغيب عن الفريق أحمد عادل عبد المنعم الحارس الأساسى للإصابة، ومحمد توني للإنذار الثالث، ويحتل المقاصة المركز السادس بجدول المسابقة برصيد 41 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الأول برصيد 63 نقطة.