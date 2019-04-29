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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مرتضى منصور يشرف على احتفالات شم النسيم بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مرتضى منصور، رئيس الزمالك، على التواجد فى مقر النادى، للإشراف على الاستعدادات الخاصة بالاحتفال بعيد شم النسيم، والحديث مع أعضاء الجمعية العمومية.
وتوافد على مقر الزمالك، من الصباح الباكر عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، للاحتفال داخل النادي، وحرصوا على الإشادة بالجهد المبذول من قبل مجلس ادارة النادي، وقام العديد من الأعضاء بالتقاط الصور التذكارية مع مرتضي منصور، وتوجيه الشكر له على التنظيم الجيد.
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