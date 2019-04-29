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تاكيس جونيس يصطحب 22 لاعبًا لمعسكر السويس استعدادًا للمصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى لوادى دجلة، قائمة فريقه التى ستتجه إلى السويس، استعدادًا لمواجهة المصرى البورسعيدى، غدًا الثلاثاء على استاد الجيش بالسويس، فى إطار منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وضمت قائمة وادى دجلة 22 لاعبًا هم..

محمد عبد المنصف، خالد وليد، إسحاقو يعقوبو، خالد رضا، أسامة العزب، رمزى خالد، محمد أشرف، دودو الجباس، مصطفى طلعت، عمرو صالح، محمد عبد العاطى، حسام عرفات، بوزاس فاسيلوس، أيمن عادل، محمد جمال بيبو، محمد رضا، إبراهيم عايش، محمود مرعى، حسين زكرى، أحمد سيد، إبراهيما نداى، وبسام وليد.

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