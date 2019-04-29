محمد صلاح أفضل لاعب فى الجولة الـ 36 بالدوري الإنجليزي

كتب - مروان عصام

توج محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، بلقب أفضل لاعب في الجولة الـ 36 بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" من جانب موقع "هوسكورد" العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم.

وسجل محمد صلاح "هدفين" وصنع هدفًا فى فوز ليفربول على هدرسفيلد تاون بخماسية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وحصل محمد صلاح على 10 من 10 في التقييم الذي أعده الموقع عن أداء محمد صلاح في مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون، وهو التقييم الذي...