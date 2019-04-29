تلقى قائد فريق بروسيا دورتموند الألماني، ماركو رويس، اليوم الإثنين، عقوبة الإيقاف مباراتين، كما أوقف زميله ماريوس فولف ثلاث مباريات، إثر حصول كل منهما على البطاقة الحمراء خلال مباراة الديربي التي خسرها الفريق على ملعبه أمام شالكه 2-4، في الجولة 31 من الدوري الألماني.
ويعني ذلك أن موسم فولف قد انتهى، حيث لا يتبقى سوى ثلاث مراحل على نهلاية الدوري، بينما يغيب رويس عن مباراتي دورتموند أمام فيردر بريمن وفورتونا دوسلدورف، ويمكنه العودة للمشاركة في المباراة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة من البوندسليجا في 18 أيار/مايو.
وأعلن نادي بوروسيا دورتموند تقبله للعقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الألماني للعبة.
وكان رويس قد طرد في الدقيقة 60 من المباراة إثر تدخل عنيف وطرد زميله فولف بعدها بخمس دقائق، بسبب تدخل مشابه.
وذكرت المحكمة الرياضية بالاتحاد الألماني أن رويس كان يحاول الوصول للكرة لكن فولف ل تكن لديه فرصة الوصول للكرة خلال تدخله، لذلك تلقى عقوبة الإيقاف لمباراة إضافية.
ويحتل دورتموند المركز الثاني في البوندسليجا بفارق نقطتين خلف حامل اللقب بايرن ميونخ.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الهزيمة من شالكه.. ضربة موجعة لدورتموند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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