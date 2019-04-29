برشلونة يعود للتدريبات وعينه على موقعة ليفربول

عاد برشلونة للتدريبات اليوم الإثنين، بقيادة المدير الفني إرنستو فالفيردي، الذي منح اللاعبين عطلة أمس الأحد، عقب التتويج حسابياً بلقب “الليغا” للمرة 26 في تاريخه، بعد الفوز على ليفانتي بهدف نظيف.

شارك في التدريب الذي أقيم بمنشآت مدينة سان جوان ديسبي الرياضية جميع اللاعبين المتاحين بالفريق الأول.

وسيجري الفريق الكاتالوني تدريباً مساء الثلاثاء قبل مواجهة “الريدز”، وقبل التدريب سيعقد فالفيردي ولاعب الوسط الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش مؤتمراً صحافياً خاصاً باللقاء المرتقب.

وبعد تدريب برشلونة، ينتظر أن يعقد المدير الفني لليفربول، الألماني يورغن كلوب، مؤتمراً صحافياً مع أحد لاعبي الفريق الإنجليزي.