ناشئات يد الأهلي يتوجن ببطولة كأس مصر

توج فريق ناشئات كرة اليد بالنادي الأهلي تحت 19 سنة "مواليد 2000" بلقب كأس مصر للموسم الحالي 2018 - 2019، عقب فوزه على نظيره الشمس بنتيجة 28 - 26. نظيره الشمس بنتيجة 28 - 26. أقيم اللقاء مساء اليوم الاثنين على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر أهلي الجزيرة. وحل نادي الشمس في المركز الثاني، فيما حقق الزمالك الفوز على نظيره الطيران بنتيجة 36 - 34، ليحل الزمالك في المركز الثالث، فيما جاء الطيران في المركز الرابع.

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