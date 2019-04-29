أوتاميندي يدرس الرحيل عن مانشستر سيتي

يرغب اللاعب الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي نجم فريق مانشستر سيتي في الرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي خلال الصيف المقبل.
وأكدت الصحيفة أن اللاعب نيكولاسأوتاميندي يرغب في الرحيل عن مانشستر سيتي هذا الموسم ، وذلك بسبب قلة مشاركته خلال الموسم
ويرغب نادي برشلونه الإسباني في استغلال قلة مشاركة اللاعب لضمه خلال الصيف المقبل وكان مانشستر سيتي نجح في ضم اللاعب في صيف 2015 من فالنسيا الإسباني مقابل 32 مليون يورو.
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