انتهاء منافسات وزن 109 كجم رجال بالبطولة الأفريقية لرفع الاثقال

في ختام فعاليات البطولة الافريقية لرفع الاثقال رقم 29 للرجال و18 للسيدات والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتي اقيمت خلال الفترة من 23 الي 30 ابريل الجاري بالصالة المغطاة رقم 2 بإستاد القاهرة الدولي.

حصل الرباع المصري محمد محمد علي الميدالية

البرونزية في الخطف بوزن 160 كجم، والميدالية الذهبية في الكلين بوزن 207 كجم، ليحصل علي فضية المجموع باجمالي 367 كجم.

وجاء الرباع ايمن باشا من تونس بميدالية ذهبية في الخطف بوزن 173

كجم، وميدالية برونزية في المجموع باجمالي 366 كجم.

وجاء الرباع المصري جابر محمد بذهبية المجموع و 2 ميدالية فضية، حيث استطاع ان يرفع 165 كجم في الخطف، و 202 كجم في الكلين، ليحصل علي ذهبية المجموع 367 كجم.

وحصل الرباع الكاميروني جونيور بريسليكس علي ميدالية برونزية في الكلين بعد ان رفع 200 كجم.