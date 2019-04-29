أحمد جابر يحطم الرقم الأفريقي في منافسات +109 كجم للكلين بالبطولة الأفريقية لرفع الأثقال

استطاع البطل المصري أحمد جابر أن يكسر الرقم الأفريقي في منافسات الكلين لوزن +109 كجم ليكتب رقمًا جديدًا لوزن +109 كجم ليكتب رقمًا جديدًاباسمه. حيث رفع جابر وزن 230 كجم ليحطم الرقم الأفريقي السابق في الكلين والذي كان 228 كجم.

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