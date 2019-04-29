لاعبو الإسماعيلي يسافرون للقاهرة لمواجهة حرس الحدود

غادر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى إلى القاهرة للمبيت بأحد الفنادق، تحضيرًا لخوض مباراته أمام حرس الحدود غدًا الثلاثاء على ملعب جهاز على ملعب جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الــ٣١ بمسابقة الدوري المصري وشهدت البعثة غياب البلجيكي سيدومير يانوفيسكي المدير الفني للفريق بسبب إيقافة من قبل إدارة الإسماعيلي. وظهرت علامات الإصرار والندية على وجوه اللاعبين، سعيًا لاستعادة مسيرة النتائج الإيجابية مجددا والتقدم بجدول الترتيب. Advertisements

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