موعد مباراة الهلال والتعاون اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يحل فريق التعاون ضيفًا ثقيلًا على الهلال في المباراة التي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم على ملعب استاد جامعة الملك سعود في المواجهة المؤجلة من الجولة 28 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال والتعاون اليوم ..

من المقرر أن تنطلق مباراة الهلال ضد التعاون في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر ، السابعة مساءً بتوقيت السعودية ، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون ..

وستنقل مواجهة الهلال ضد التعاون عبر قناتي KSA Sports

1 HD و Dawri Plus 1 HD بصوت المعلقين الرياضيين جعفر الصليح وفهد العتيبي.

يدخل الهلال المباراة وهو في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 63 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن النصر المتصدر وفي حال الفوز سيتصدر الزعيم الدوري بينما يحتل التعاون المركز الرابع برصيد 49 نقطة.