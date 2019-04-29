موعد مباراة الهلال والتعاون اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يحل فريق التعاون ضيفًا ثقيلًا على الهلال في المباراة التي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم على ملعب استاد جامعة الملك سعود في المواجهة المؤجلة من الجولة 28 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.
موعد مباراة الهلال والتعاون اليوم ..
من المقرر أن تنطلق مباراة الهلال ضد التعاون في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر ، السابعة مساءً بتوقيت السعودية ، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون ..
وستنقل مواجهة الهلال ضد التعاون عبر قناتي KSA Sports
يدخل الهلال المباراة وهو في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 63 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن النصر المتصدر وفي حال الفوز سيتصدر الزعيم الدوري بينما يحتل التعاون المركز الرابع برصيد 49 نقطة.
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