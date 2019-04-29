نشرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، إحصائية عن عدد الراغبين في التطوع إحصائية عن عدد الراغبين في التطوعبالبطولة. وبحسب الإحصائية، فتقدم بطلب التطوع 5296 مصريًا، أما من خارج البلاد، فطلب 132 فرد التطوع في تنظيم البطولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمم أفريقيا 2019 .. 5296 مصريًا و132 أجنبيًا يطلبون التطوع في تنظيم البطولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.