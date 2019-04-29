رياضة | صدمة قوية لدورتموند في صراع لقب الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة قوية لدورتموند في صراع لقب الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى قائد فريق بروسيا دورتموند الألماني، ماركو رويس، اليوم الإثنين، عقوبة الإيقاف مباراتين، كما أوقف زميله ماريوس فولف ثلاث مباريات، إثر حصول كل منهما على البطاقة الحمراء خلال مباراة الديربي التي خسرها الفريق على ملعبه أمام شالكه 2-4، في الجولة 31 من الدوري الألماني.

ويعني ذلك أن موسم فولف قد انتهى، حيث لا يتبقى سوى ثلاث مراحل على نهاية الدوري، بينما يغيب رويس عن مباراتي دورتموند أمام فيردر بريمن وفورتونا دوسلدورف، ويمكنه العودة للمشاركة في المباراة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة من البوندسليجا في 18 مايو.

وأعلن نادي بوروسيا دورتموند تقبله للعقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الألماني للعبة.

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وكان رويس قد طرد في الدقيقة 60 من المباراة إثر تدخل عنيف وطرد زميله فولف بعدها بخمس دقائق، بسبب تدخل مشابه.

وذكرت المحكمة الرياضية بالاتحاد الألماني أن رويس كان يحاول الوصول للكرة لكن فولف ل تكن لديه فرصة الوصول للكرة خلال تدخله، لذلك تلقى عقوبة الإيقاف لمباراة إضافية.

ويحتل دورتموند المركز الثاني في البوندسليجا بفارق نقطتين خلف حامل اللقب بايرن ميونخ.