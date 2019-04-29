رياضة | هل يعود علي جبر لمجاورة حجازي في دفاعات مصر تحت قيادة أجيري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يعود علي جبر لمجاورة حجازي في دفاعات مصر تحت قيادة أجيري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تألق المدافع الدولي علي جبر خلال الفترة الأخيرة في صفوف نادي بيراميدز، بعد الانتقال إليه قادما من نادي الزمالك وبعد فترة إعارة في صفوف وييت بروميتش الإنجليزي لم تحقق النجاح، ليشارك بصفة مستمرة وأساسية، ليعود الضوء إليه من جديد للعودة للمنتخب الوطني في عهد المدير الفني المكسيكي خافير أجيري.

وشارك جبر هذا الموسم مع بيراميدز في 24 مباراة وإستطاع التسجيل في 3 مباريات، كان أخرهم أمام فريقه القديم " الزمالك"، ليدق أبواب العودة من جديد لصفوف مصر بعدما كان لاعب أساسي في عهد المدرب السابق هيكتور كوبر والذي شارك معه بصفة أساسية و شكل ثمائية مع مدافع ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي أحمد حجازي.

يذكر أن علي جبر له 28 مباراة دولية بقميص منتخب مصر.