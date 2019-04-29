رياضة | 3 أمور سيفعلها نجم برشلونة الجديد بعد انتقاله لإقليم كاتالونيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 أمور سيفعلها نجم برشلونة الجديد بعد انتقاله لإقليم كاتالونيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يتمكن لاعب فريق أياكس أمستردام، الهولندي فرينكي دي يونج، الذي ينافس على الثلاثية هذا الموسم، من تجنب الحديث حول ناديه الجديد برشلونة، الذي سينضم له بداية من الموسم المقبل مقابل 75 مليون يورو، وظهر متحمساً للغاية خلال تصريحاته لوسائل إعلام.

قال اللاعب الشاب: "لا أتوقع مشاركتي أساسياً فور انضمامي لبرشلونة، سأنضم للفريق بطموحات كبيرة، وسأعمل بشكل قاس من أجل حجز مقعد في التشكيل الأساسي".

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وأوضح دي يونج أن زوجته تسرع حالياً من عملية الانتقال للعاصمة الكاتالونية، قائلاً: "زوجتي غالباً ما تسافر لبرشلونة للبحث عن منزل وبعض الأغراض الأخرى، لدينا بعض الأفكار، ولكن ليس هناك أمر محدد حتى هذه اللحظة".

وأضاف: "أتلقى حالياً دروسا في اللغة الإسبانية، وعلى الرغم من اختلاف اللهجة الكاتالونية إلا أنني أريد أن أتعلم الإسبانية أولاً".

واختتم اللاعب حديثه حول فريقه الحالي قائلا: "سأفتقد كل شيء في أياكس، استمتعت بكل لحظة هنا، هذا الفريق رائع ولديه نظرة واسعة حول كرة القدم واللاعبين، فأنا حزين لرحيلي عن أياكس، وفي نفس الوقت سعيد لإنضمامي إلى برشلونة".