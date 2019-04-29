رياضة | محمد فضل: أنجزنا جزء كبيرا في ملف المتطوعين بأمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد فضل: أنجزنا جزء كبيرا في ملف المتطوعين بأمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد فضل مدير اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا عن إنجاز جزء كبير في الخطوات التي قطعتها اللجنة في ملف اختيار المتطوعين الذين ينضمون للمشاركة في تنظيم البطولة.

وقال محمد فضل في تصريح رسمي: "منذ اليوم الأول وملف المتطوعين في صدارة اهتماماتنا لأن هدف اللجنة المنظمة أن يشعر المصريون كلهم بأنهم يشاركون في البطولة".

وتابع: "أحد أهم أهداف اللجنة المنظمة هو تحضير كوادر شابة جديدة تكتسب خبرات وتفيد مصر في المستقبل وهذا يظهر بشدة في ملف المتطوعين".

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واقترب عدد الزوار المهتمين بكتابة بياناتهم في استمارات التطوع من 70 ألفا، وتقدم بالفعل 5428 طالبا للتطوع على الموقع الالكتروني الخاص باللجنة المنظمة للبطولة.

وأضاف فضل "لهذا فخور بما أنجزناه في ملف المتطوعين. بدأنا بالخطط الطموحة ووضعنا الأساس للعمل".

وفسر "عملنا على موقع الكتروني خاص باللجنة المنظمة وخصصناه في البداية لملف المتطوعين. موقع الكتروني يعرض صورة مصر باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية ويساعدنا لمخاطبة الراغبين في التطوع ليس في مصر فقط بل حول العالم".

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وتابع "هذا الموقع أتاح فرصة عادلة للجميع للتسجيل والتطوع، مع نظام الكتروني يساعد على اختيار المتطوعين وتوظيفهم بأفضل شكل ممكن".

وأثنى مدير البطولة على دور رئيس لجنة المتطوعين، مفصحا "دكتورة جهاد صاحبة باع طويل في العمل العام وتحديدا ملفات المتطوعين ولديها خبرات كبيرة من العمل في كأس أمم إفريقيا 2006 وكأس العالم للشباب في 2009".

وأكمل "اللجنة قطعت شوطا كبيرا باستقبال الطلبات والأهم أن الطلبات انهالت علينا ليس من مصر فقط بل وبلاد عديدة أخرى".

وتقدم 132 شخصا من جنسيات غير مصرية بطلب للانضمام إلى اللجنة المنظمة للعمل ضمن قطاع المتطوعين.

وتعمل لجنة المتطوعين حاليا على مقابلة المتقدمين للالتحاق باللجنة المنظمة، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التدريب قبل انطلاق البطولة في 21 يونيو 2019.

وتنتهي مرحلة اللقاءات مع المتطوعين لاختيار المنضمين منهم للعمل مع اللجنة يوم السبت المقبل، وتبدأ بعدها مرحلة التدريب.

وأكد فضل "كل شيء يسير وفق الجدول الزمني والخطة الموضوعة سلفا وملف المتطوعين سيظل في أولوياتنا حتى نهاية البطولة".