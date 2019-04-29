رياضة | عاصم صلاح يغيب عن الطلائع أمام الأهلي بسبب الإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاصم صلاح يغيب عن الطلائع أمام الأهلي بسبب الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب عاصم صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، عن مواجهة الأهلي، ضمن منافسات الدوري العام.

ويأتي غياب صلاح، عن المواجهة بسبب حصوله على الإنذار الثالث، بالمباراة المقرر إقامتها الأربعاء المقبل.

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وقرر البلجيكي لوك إيميل المدير الفني، سفر الفريق العسكري إلى الإسكندرية، صباح غدٍ الثلاثاء على أن يخوض الجيش مرانه الأخير بالإسكندرية استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

ويلتقي الأهلي الجيش، مساء الأربعاء المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.